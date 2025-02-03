Muğla’da geçiş ücreti nedeniyle adı ‘Deli Dumrul Tüneli’ne çıkan Göcek Tüneli ile ilgili sorumluluğun AK Parti hükümetinde olduğu iddialarının doğru olmadığını belirten AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, adaylığı döneminde yaptığı araştırma sonucu Göcek Tüneli ihalesinin AK Parti hükümeti tarafından yapılmadığını açıkladı. İhalenin 2002 yılından önce yapıldığını belirten Ayaydın, özel firmanın işletme hakkının da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri sonrası 32 yıldan 30 yıla düşürüldüğünü açıkladı.

"Göcek Tüneli’nin ücretsiz olmasının hukuki altyapısı yok"

Prof. Dr. Ayaydın yaptığı açıklamada, "Deli Dumrul diye adlandırılan Göcek Tüneli hakkında ne yazık ki herkes yanlış bilgilerle değerlendirme yaptıkça Göcek Tüneli’nden geçen de geçmeyen de yanlış bilgilere sahip. Vatandaş haklı olarak diyor ki Karadeniz’de yapılan tünelden bedava geçiş yapılırken biz niye Göcek Tüneli’nden hem giderken hem gelirken ücret ödüyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğumda, her meslekten seçtiğim uzmanlarla Muğla ve ilçelerinde seçilmem halinde yapacağım projeleri tek tek masaya yatırdım ve araştırdım. Üzerinde çalıştığım konulardan biri de Göcek Tüneli’nin durumuydu. Ancak Göcek Tüneli’nin ücretsiz hale getirilmesinin hukuki altyapısı olmadığı için Göcek Tüneli’ni projelerime dahil etmedim. Çünkü olmayacak bir konuda çözüm getireceğim diye Muğlalı vatandaşlarıma yalan söylemek istemedim" dedi.

"Göcek Tüneli ihalesini yapan AK Parti hükümeti değil"

Göcek Tüneli’nin yapılması projesi ve ihalesinin AK Parti döneminde yapılmadığını belirten Ayaydın, "İhale, AK Parti iktidarından önceki hükümet döneminde yapılmıştır. Yap-işlet-devret projesi ile Göcek Tüneli ihalesi yapıldığında, bugün şikâyet edenler o gün alkış tutuyor, hatta davul zurna ile sevinç gösterilerinde bulunduğunu da hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.

İhale şartnamesi neyi kapsıyor?

İhale şartnamesine göre; ihaleye katılıp teklif verecek firmalar fizibilite çalışmasında her iki yönden geçişlerde ücret alınacaktır denildiğini belirten Ayaydın, "Dolayısıyla ihaleye katılan firmalar da buna göre maliyet hesabı yapmış ve 2032 yılı sonuna kadar işletmek üzere bu teklifi vermiş ve ihaleye en uygun teklifi veren firma, bu şartlarla teklif vermiş ve ihaleyi almıştır. Ancak, daha sonra AK Parti iktidarında yurdumuzun birçok yerinde tüp geçişi bütçe imkânları ile yapıp, vatandaşların bu geçişlerde ücret ödemeden geçişe imkân sağladığı için Göcek Tüneli’ni kullanan vatandaşlar da geçişlerde ücret ödemek istemiyorlar. Göcek Tüneli, özel sektör tarafından yap-işlet-devret modeli ile yapıldığı için hükümet tarafından işletici şirkete ücret almayacaksın deme hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan devletin yaptığı tünelden para alınmasını istemedi

2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel talimatıyla firma yetkililerinin görüşmeye davet edildiğini aktaran Aydın Ayaydın, şu bilgileri verdi:

"Konu müzakere edilmiştir. Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, firmaya önce siz kendi yaptığınız tünelden tek yönlü geçişte ücret alın, dönüş devletin yaptığı tüpten olacağı için ücret ödemeden geçsinler teklifinde bulundu. Ancak firma yetkilisi, ihale şartnamesi ve bu şartnameye uygun olarak yapılan sözleşmede, ’şirketimiz her iki yöne geçişte de ücret alacaktır’ denildiği için uzlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, ’madem dönüş yolundaki tüpü devlet olarak biz yaptık, o zaman 2032 yılında sona erecek lisans sözleşmesini 6 yıl geriye çekiyoruz ve sizin işletme hakkınız 2026’da sona erecektir’ denildi."

İşletici firma yargıya gitti

Göcek Tünelini işleten firma, hükümetin işletme süresini 6 yıl kısaltan kararına karşı, sözleşmede yer alan "Uzlaşmazlık durumunda tahkim yetkilidir" hükmüne dayanarak, yargı yoluna başvurdu. Yetkili kılınan tahkim, hükümetin işletme süresini 2032 yılından 2026 yılına düşüren kararının doğru olmadığını, sadece 20 ay kısaltarak 2030 yılında sona ermesine karar verdi.

Prof. Dr. Aydın Ayaydın, "Hükümet, Göcek Tüneli’nin işletme süresinin 6 yıl değil, 20 ay kısaltılmasına karar veren tahkim kararına itiraz ederek İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Ancak İstinaf Mahkemesi de hükümetin itirazını kabul etmeyerek tahkim kararını onayladı. Hükümet bununla da yetinmedi ve bu kararı da Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay da tahkim kararının yerinde olduğunu, dolayısıyla Göcek Tünelini işleten firmanın 2026 yılına kadar değil, 2030 yılına kadar işletmesi gerektiğine son noktayı koydu" dedi.