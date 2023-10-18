İsrail’in Filistin’e yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenler için tüm Türkiye’de olduğu gibi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde de gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardından camiden çıkanlar, İsrail’in Filistin’e saldırılarına tepki gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın çağrısı üzerine İsrail’in Filistin’e yaptığı saldırılarda katledilen Müslümanlar için tüm Türkiye’de öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı. Öğle namazı öncesinde tüm camilerde selalar okundu. İstanbul’da ise çok sayıda kişi gıyabi cenaze namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kıldı.

“Bütün Müslümanlar birlik olsun”

Camiden çıkan Mehmet İmamoğlu, “Cenaze namazını kıldım. İsrail kötü bir devlettir. İsrail’e lanet olsun. Bütün Müslümanlar birlik olsun. İsrail’i yerin dibine batırsın. Bizim elimiz yetişmiyor. Sadece dua ediyoruz” dedi.

“Bu alçakça saldırı İsrail tarafından yapıldı”

Yaşanan saldırıyla ilgili konuşan Volkan Kırımlıoğlu, “Dün akşam yapılan saldırıdan dolayı ciddi bir üzüntü yaşıyoruz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Oradaki Amerikalı yakınlarım ‘Bunun kimin tarafından yapıldığı bilinmiyor’ diyor. Tabii ki bunun üstünü kapatmaya çalışacaklar ama herkes biliyor ki bu alçakça saldırı İsrail tarafından yapıldı. Ne yazık ki bu saldırıları devam ediyor. Çok üzgünüm. Elimizden inşallah bir şey gelir. Artık bu zulme ‘dur’ deriz. Yıllardır devam ediyor. Amerika halkı farklı düşünüyor, yönetim farklı davranıyor. Yeni seçimlerde Biden bu politikayı devam ettirecektir. Çünkü, bu siyonist rejimin orada çok fazla devam ediyor” diye konuştu.