Ankara’nın Ayaş Belediyesi eski başkanı Ali Başkaraağaç’ın kızı Meliha Ekin Başkaraağaç, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye CHP lideri Özgür Özel de katıldı.

2004 ile 2014 yılları arasında Ayaş Belediye Başkanlığı yapan Ali Başkaraağaç’ın kızı Meliha Ekin Başkaraağaç hayatını kaybetti. Merhumenin cenaze namazı Şeyh Muhyiddin Camii’nde kılındı. Cenaze namazına, CHP lideri Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından merhume Ayaş Mezarlığı’na defnedildi.