Sinop’un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinin üzerinden 1 yıl geçti, selin izleri büyük ölçüde silindi. Selin yıldönümünde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Sinop’un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinin üzerinden 1 yıl geçti, selin izleri büyük ölçüde silindi. Selin yıldönümünde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketi üzerinden tam 1 yıl geçti. İlçede yıkılan köprü ve menfezler hızlı bir şekilde onarıldı, Ayancık Çayı etrafı ve selin izleri dron ile havadan görüntülendi. 11 Ağustos sabah saatlerinde protokol selde hayatını kaybeden ailelerin mezarını ziyaret etti, Kur’an-ı Kerim okutularak karanfil bırakıldı. Öğle namazı öncesi Ayancık Sahil Camisi’nde ise mevlit okutuldu.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu mevlit sonrası yaptığı konuşmada, “Geçtiğimiz yıl 11 Ağustos’ta meydana gelen sel afeti sonucunda 16 vatandaşımızı kaybetmiştik. Onları rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, ailelerine sabırlar diliyoruz. Yaşanan sel afeti Ayancık ve Türkeli ilçelerimizde çok büyük hasara yol açmıştı. Özellikle köylerimizde içme suyu şebekelerimiz, yollarımız, sanat yapılarımız ve köprülerimizin büyük bir bölümü kullanılamaz hale gelmişti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın irade, liderliği, bakanlarımızın koordinesinde kurumlarımızın imkan ve kabiliyetleriyle hızlı bir şekilde selin izlerini sildik, hep birlikte hayatı normale döndürdük. Kalıcı imalatlarımıza da hızlı bir şekilde başlamıştık, bir kısmı bitti bir kısmı devam ediyor. Şükürler olsun Ayancık ve Türkeli ilçelerimizde tüm bölgelerde selin izlerini sildik, hep birlikte daha iyi konuma getiriyoruz” diye konuştu.

11 Ağustos sel felaketi süreci

11 Ağustos’ta gece saatlerinde etkisini sürdüren sağanak yağış Ayancık ilçesini vurmuş, şehirde sabahın erken saatlerinde taşan Ayancık Çayı, ilçeyi sular altında bırakmıştı. Sel suları başta ilçenin girişindeki ve otogar mevkisindeki köprüleri yıkarak karayolu bağlantısını kesmişti. Çayın etrafındaki ev ve iş yerlerini su basmıştı. Dağlardan şehre odun parçaları ile birlikte çamur akmış, ağaç tomrukları yolları kapatmış, insanlar kendilerini evlerinin çatılarına çıkarak koruyabilmişti. Sen afetinde 24 saatte metrekareye 240 kilogram yağış düşmüş, köylerle birlikte Ayancık ilçesi resmen su altına kalmıştı. Tahsis edilen helikopterler çatılarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmış, devamında ulaşım sağlanamayan köylere erzak ve ilaç sevki sağlanmıştı.