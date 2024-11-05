Sinop’un Ayancık ilçesinde taşkın riskini azaltma ve ıslah projeleri çalışmaları devam ediyor.

Ayancık ilçe merkezinden geçen Ayancık Çayı’nda yaşanması muhtemel taşkınların kontrolü amacıyla dere yatağında toplu makinalı çalışmaya başlanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde, DSİ ve AFAD Başkanlığı arasında imzalanan "Sel ve Taşkın Risklerini Azaltma Protokolü" kapsamında Sinop’a tahsis edilen paletli ekskavatörler ile halihazırda 360 bin m3 rüsubat temizliği yapıldı.