Sinop Ayancık’ta inşa edilecek 158 TOKİ konutunun ihalesi yapıldı.

Ayancık ilçesinde 158 daireden oluşan 2. Etap TOKİ konutlarının yapım ihalesi gerçekleştirildi. Yüklenici firmayla sözleşmelerin imzalanmasının ardından yapım çalışmalarının başlayacağı duyuruldu.

10 bloktan oluşan sosyal konutlardan 78’inin 2+1, 80 dairenin ise 3+1’den oluşacağını belirten AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, “Ayancık ilçemizde uzun zamandır hemşerilerimizin talep ettiği sosyal konut projelerimizi hayata geçiriyoruz Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde, Ayancık ilçemize kazandırdığımız 79 afet konutunun ardından, şimdi de 158 konutumuzun yapım ihalesi Toplu Konut İdaresi tarafından gerçekleştirildi. Yasal süreçlerin tamamlanmasıyla en kısa sürede inşasına başlayacağız inşallah" dedi.

Afet sonrası Ayancık’ın yaralarını sarmak için önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Maviş, “Ayancık’ta Şevki Şentürk Köprüsünü, Otogar Köprüsünü ve İkisu Köprüsünü hizmete açtık. Geçtiğimiz aylarda Küçük Sanayi Sitemizin yıkılan dükkanlarının yerine yapılan 56 dükkanımızın ve 79 afet konutumuzun da kuraları çekilip, anahtarları teslim edilmişti. Şu anda hastanemizin ek binasının inşaatı da hızlı bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.