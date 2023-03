Zonguldak’ta esnaflık yapan 56 yaşındaki gönüllü kan bağışçısı Kemal Kılıç, 67. kez kan bağışında bulundu. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da Kemal Kılıç ile birlikte kan vererek, 67. kez kan bağışlayan Kılıç’ın bu bağışıyla kentin karayolu trafik plakası olan 67’ye ulaştırdığını söyledi.

Kent merkezinde esnaflık yapan 56 yaşındaki Kemal Kılıç, Kızılay Kan Merkezi’nde 67. kan bağışını gerçekleştirdi. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da Kılıç’ın kan bağış davetini kabul ederek merkeze geldi. Kendisinin de kan bağışlayacağını ifade eden Vali Tutulmaz, Kemal Kılıç ile birlikte kan verdi. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Tutulmaz, "Bugün tabi esas kan verme düşüncemizin sebebi bir hemşerimizin 67. kan verme operasyonuna eşlik etmekti. Kendisiyle burada hem vatandaşlarımızı bu yönde teşvik etmek hem de kendisini tebrik etmek anlamında beraber olduk. Bu vesile ile ben de kan vererek vatandaşlarımıza kan vermenin önemini hatırlatmak istedim. Kan verme alışkanlıklarının biraz daha yavaşladığı bir dönem olduğunu söylediler. Bu yönüyle Ramazan Ayı’ndan önce vatandaşlarımızın kan vermeye gelerek ihtiyaçlarımızı, ülkemizin ihtiyaçlarını bir şekilde karşılamamızı vatandaşlara tavsiye ve teşvik ediyoruz. Bunun bir vatandaşlık görevi olduğunu buradan hatırlatıyoruz" dedi.

6 Şubat ve sonrasında meydana gelen deprem felaketlerinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen gönüllü bağışçı Kemal Kılıç ise “Türkiye bir deprem yaşadı. İnşallah bu depremleri bir daha yaşamayız oradaki ailelere ve sağ olanlara Allah’tan sağlık dileriz ölenlerin de mekanları cennet olsun. Her bir ünite kanla ana rahmindeki bir çocuk Bakan olur, Vali olur. Her zaman diyoruz ambulans sesini duyan her vatandaş kıraathane köşesinde oturmaktansa ambulansın peşinden gidip bir ünite olduğunu bilmesi lazım. Kızılay her zaman bir ayrı bir kuruluştur. Kızılay’ın kıymetlerini Kızılay’ın nimetlerini bilmek lazım. Her ne kadar ne olursa olsun. Bir ünite kanla bir dünyaya bakışımız farklı olur. Öyle bir gün gelir yetişen gençlerimiz olur ki, dersiniz ’Bu gencimize bir ünite kan vermişizdir.’ Zonguldak’tan madenci arkadaşlarımız gittiler depremzedelere yardım ettiler. Onlara ve bütün Zonguldaklılara elini taşın altına koyanlara gelsin" diye konuştu.

