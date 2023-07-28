Bartın’ın Sipahiler köyünde elektrik direği üzerine yaptığı yuvada ayaklarına dolanan alçı bandajı nedeniyle hareket edemeyen leylek için ekipler seferber oldu.

Sipahiler köyünde bir süre önce elektrik direğine yuva yapan leyleğin hareket edemediğini fark eden köylüler, durumu Bartın Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Bölgede inceleme yapan ekipler, leyleğin bacağına alçı bandajı dolandığını ve bu yüzden hareket edemediğini tespit etti. Elektrik kurumunun sepetli aracı ile yuvaya ulaşan ekipler, leyleği ayağına dolanan bandajları sökmek için yuvasından aldı. Veteriner hekim tarafından tedavisi yapılacak olan leylek, daha sonra yeniden yuvasına bırakılacak.