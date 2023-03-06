Van’ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince durdurulan şahsın ayakkabısının altına gizlediği uyuşturucu maddeyle ele geçirildi.

Van’ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince durdurulan şahsın ayakkabısının altına gizlediği uyuşturucu maddeyle ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Edremit ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda durdurulan bir şahsın üst araması yapıldı. Aramada, şahsın ayakkabısının tabanında zulalanmış 297 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldı.