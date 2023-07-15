Artan ayakkabı fiyatları tamircilerin işine yaradı, tamir talepleri patladı.

Samsun’un İlkadım ilçesi Kaptanağa Sokak üzerinde bulunan pasajdaki ayakkabı tamircilerinde son zamanlarda yoğunluk yaşanıyor. Yeni ayakkabı fiyatlarının aşırı artmasından dolayı insanlar ayağındaki ayakkabıları daha özenli kullanmaya ve tamir ettirmeye başladı. Ayakkabı tamir ustaları genellikle ayakkabıların tabanını yenileme, deri onarma, yırtık yerleri dikme gibi işlemler yaptıklarını söyledi.

23 yıldır ayakkabı tamiri yapan Turgut Dursun, "Önceden ayakkabı tamirini insanlar ihtiyaç dışı yaptırıyordu. Ayakkabısına kıyamıyordu, yaptırıyordu. Günümüzde ise birçok şeyin fiyatının aşırı artmasından tamir bir zorunluluk haline geldi. Bu nedenle ayakkabı, çanta ve valiz tamir talepleri arttı. Ayakkabı tamir işlemleri 50 ile 200 TL arasında değişiyor" dedi.

50 yıldır ayakkabı tamircisi olan Zekeriya Güven ise, "Bu işte şu anda çırak yetişmiyor. Son zamanlarda özellikle dikiş, tamir, alt değişme gibi işlemleri yoğun bir şekilde yapıyoruz. Her çeşit ayakkabı geliyor" diye konuştu.