Eskişehir’de ayakkabı satışı yapan esnaf, Ramazan bayramı öncesinde satışların artmasını bekliyor.

Ramazan ayı içerisinde vatandaşların alışverişinden mennun olan esnaf, gözünü bayram öncesine dikti. Vatandaşların bayram alışverişinde yoğunluk oluşturmasını bekleyen esnaf, özellikle giyim alanında yoğunluk yaşanması bekleniyor. Ayakkabı işletmesi bulunan esnaf Kutluhay Kutlu, Ramazan bayramının haftasında alışveriş yoğunluğunun yaşanacağını belirtti.

Müşteri kitlesinin genellikle 40 yaş ve üstü olduğunu ifade eden Kutlu, “Birkaç yıl öncesine kadar çeşitli modellerimizden satışlar yapıyorduk. Ayakkabılarımız alıcı buluyordu. Şimdi ise renkler ve çeşitler çoğaldı. Fakat bu kez de vatandaşlar internetten ayakkabı satışına yöneldi. Bu durum biz ayakkabı esnafı için hem iyi hem kötü. İnternetten alırken çok çeşit seçebiliyorsun ama kötü yönünden bakarsak vatandaşlar için sürekli bir alışveriş isteği oluşturuyor. Biz daha konforlu, anatomik, ayak yapısına uygun ayakkabılar satıyoruz. Klasik ayakkabıları ve anne grubu ayakkabıları daha satıyoruz. Spor ayakkabıları da revaçta. Ayak problemlerine uygun şekilde olan ayakkabılar da satıyoruz. Genellikle 40 yaş ve üzeri vatandaşlar ayakkabı alıyor” şeklinde konuştu.

“Fiyatlar kaliteli bir ayakkabı için 400 liradan başlıyor”

Üç, beş sene önceki Ramazan bayramlarındaki yoğun satışlarının şu an olmadığını vurgulayan Kutlu, ayakta kalmak için fiyatları yukarı çekmek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Kutlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu sektördeki çoğu firma kapanmış durumda. Kalan firmalar da ayakta kalmak için ellerindeki malların fiyatını yukarı çekmek zorunda kalıyor. Biz de aynı şekilde fiyatlarımızı yukarı çektik. Mesela bir ayakkabıyı 200 liraya aldığımız zaman 300 liraya satıyoruz. Biz aradaki 100 lirayı kazanıyoruz ama sattığımız ayakkabıyı 350 liraya bu sefer biz kendimiz alıyoruz. Son iki yıldır böyle oluyor. İnşallah bu durum düzelir. Biz esnaflar ve vatandaşlar biraz rahatlar. Bir liraya alınan ürünü üstüne bir lira daha koyup biz satın alıyoruz. Fiyatlar kaliteli bir ayakkabı için 400 liradan başlıyor. Anne grubu ayakkabılarının fiyatı da 500 liradan başlıyor. Ramazan bayramı haftasında satışların hızlanacağına inanıyoruz. Bütçesi uygun olan vatandaşlar gelip alışveriş yapacaktır.”