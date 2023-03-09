Eskişehir’deki ayakkabıcı esnafı, ayakkabıların ömrünün uzaması için 2-3 günde bir dinlendirilmesi ve havalandırılması gerektiğine dikkat çekti.

Eskişehir’deki ayakkabıcı esnafı, ayakkabıların ömrünün uzaması için 2-3 günde bir dinlendirilmesi ve havalandırılması gerektiğine dikkat çekti.

Eskişehir’deki ayakkabıcı esnafı Nejat Madenoğlu, ayakkabı bakımına ve uzun ömürlü kullanımına yönelik vatandaşlara bilgiler verdi. Kış aylarında bot bakımına verilen önemin spor ayakkabılara verilmediğini söyleyen ayakkabıcı, bakımının önemine dikkat çekti. Ayakkabıların uzun ömürlü kullanımı için bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Madenoğlu, hafta içerisinde tek çeşit ayakkabı kullanılmasının yanlış olduğunu ve birkaç çeşit ayakkabı kullanılması gerektiğini belirtti. Dolaplara koyulacak ayakkabıların ise boyanarak ve kalıplara koyularak saklanması gerektiğini dile getiren esnaf, "Ayakkabıya iyi bakarsan o da sana uzun yıllar hizmet eder” dedi.

“Giydiğiniz ve açılan bir ayakkabıya iyi baktığınızda sizi yormayacak, çok rahat edeceksiniz”

Spor ayakkabı satışlarının başlamak üzere olduğunu söyleyen Madenoğlu, botların bakımına dikkat edildiği kadar spor ayakkabıların bakımına da dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Ayakkabıların kokmaması ve daha uzun ömürlü olması için 2-3 günde bir dinlendirilmesi gerektiğini belirten Madenoğlu, “Yavaş yavaş spor ayakkabı satışları başlıyor ancak bazı dikkat edilmesi gereken noktalar var. Öncelikle botlara bakım yapılması gerektiği gibi spor ayakkabılara da bakım yapılması şart. Spor ayakkabı ıslandığı zaman evlerdeki sobaların veya kaloriferlerin altına koyulmamalıdır. Islanan ayakkabının kendi doğal ortamında kuruması lazım. Bence deri ayakkabı kullanılmasına dikkat edilmelidir çünkü en sağlıklısı deri ayakkabıdır. Spor ayakkabıların birçoğunda da deri vardır ama imitasyonlar da var, dolayısıyla kaliteli ürünlerin tercih edilmesi lazım. Herhangi bir sökük, açık, yırtık veya yapışkanın kalkması gibi durumlarda vatandaşların hemen ayakkabılarını yaptırması lazım. Ayakkabıya iyi bakarsan o da sana uzun yıllar hizmet eder. Spor ayakkabılarda oluşan kokuların başlıca sebepleri iç astarlarının eskimesi ve sürekli giyilmesidir. Hiç olmazsa 2-3 günde bir ayakkabıyı dinlendirmek, havalandırmak ve içindeki eskiyen astarı değiştirmek bu problemi çözecektir. Çeşitli mağazalarda astarlar, spreyler ve boyalar var. Ayakkabılarına sürekli bakım yapacak vatandaşların boya kullanması lazım. Kenarda tutulacak ayakkabının da boyanarak dolaplara koyulması ayakkabının daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Giydiğiniz ve açılan bir ayakkabıya iyi baktığınızda sizi yormayacak, çok rahat edeceksiniz” şeklinde konuştu.

“Yürüyüş ayakkabıları ayrı, spor ayakkabıları ayrı, dağcılık ayakkabıları ayrı”

Eskişehir’de ayakkabıcılık yapan Eski Başkanı Nejat Madenoğlu ayakkabıların ömrünü arttırmaya yönelik tavsiyelerine şu şekilde devam etti:

“Yürüyüş ayakkabıları ayrı, spor ayakkabıları ayrı, dağcılık ayakkabıları ayrı. Bunların bir tanesiyle hepsini yapmak mümkün değil. O yüzden hangisiyle uğraşacaksanız ona göre ayakkabı alacaksınız. Dağcılık yapan bir adamın keten kullanmaması lazım, onun dağ ayakkabısını tercih etmesi gerekir. Türkiye’deki vatandaşlar bu konuda çok dikkatsizler. Bir tane ayakkabı alıyorlar, hem gündüz giyiyorlar hem sporunu yapıyorlar hem de işe gidiyorlar ama böyle olmaz. Aslında hafta içerisinde 3-4 tane farklı ayakkabı kullanılması lazım. Yaklaşık 2 ayda bir ayakkabının astarı değiştirilmeli ve deri olanları kullanılmalı. Ayakkabıların arkalarına basılmaması ve keratayla giyilmesi lazım. Bir tane ufak kerata alacaksınız, ayakkabınızın arkasını ezmeyeceksiniz ve kırmayacaksınız. Giymediğiniz ayakkabıyı da kalıpta tutacaksınız.”