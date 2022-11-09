Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, inşaat çalışmalarına başlanılan ayakkabı kentteki çalışmaları yerinde inceleyerek, bölgede bin 500 kişinin istihdam edileceğini açıkladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, inşaat çalışmalarına başlanılan ayakkabı kentteki çalışmaları yerinde inceleyerek, bölgede bin 500 kişinin istihdam edileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oluruyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ortaklaşa yürütmeye başladığı, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından da organize edilen ’Çalışan ve üreten gençler programı’ çerçevesinde Adıyaman’a kurulması için inşaat çalışmalarına başlanan ayakkabı kent inşaat alanını inceleyen Başkan Kılınç, sorumlulardan bilgi aldı.

Başkan Kılınç, amaçlarının Adıyaman’da yeni bir istihdam kapısı oluşturmak olduğunu, projenin tamamlanmasıyla birlikte il merkezinde tam kapasite durumunda bin 500 kişinin istihdam edileceğini dile getirdi.

Yaptığı incelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Kılınç, "Adıyaman Belediyesi olarak görev sınırlarımız içerisinde kalmayarak, şehrimizi sosyo-ekonomik anlamda daha da ileriye götürecek her türlü projenin ya içerisinde yer alıyoruz yada takipçisi olarak şehrimize kazandırılmasını sağlıyoruz.

Bunlardan bir tanesi olan ’Çalışan ve üreten gençler programı’ oldu. Bu proje sayesinde gençlerimize daha fazla istihdam imkanı oluşturup, şehrimizin gelişme potansiyelini de daha ilerilere götüreceğiz inşallah. Organize Sanayi Bölgesinde inşaatına başladığımız projemiz toplam 11 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak. Bu önemli yatırımın ilimize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, valimize, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.