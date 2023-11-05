Küresel ayakkabı endüstrisinin profesyonelleri, sektörün uluslararası düzeyde en büyük organizasyonu olan ‘Dünya Ayakkabı Kongresi’ için 7-9 Kasım’da İstanbul’da buluşacak.

Dünya Ayakkabı Kongresi’nde konuşmacı olarak yer alan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, “Bu seneki temamız ‘Geleceği Şekillendirmek’ olacak. Kongrede yeni trendler, teknolojik gelişmeler ve sürdürülebilirlik başta olmak üzere sektörü ilgilendiren tüm kritik başlıklar ele alınacak. Dijitalleşmede öncü Türk deri ihracatçıları olarak 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde 931 milyon dolarlık ayakkabı ihracatına imza attık. Son üç senede ayakkabı ihracatımızda yüzde 21 artış var. Deri ve deri mamulleri ihracatımızda ayakkabının payı yüzde 62. Ana pazarımız Rusya’ya geçen seneye kıyasla bu sene 9 aylık dönemle yüzde 80 artışla 124 milyon dolarlık ayakkabı ihraç ettik. Almanya’ya 67 milyon dolarlık, Irak’a yüzde 14 artışla 58 milyon dolarlık ayakkabı ihracatı yaptık” dedi.

"Ziyaretçiler ürünlerimizi üç boyutlu inceleyecek"

Dünyada ilk kez Türk deri ihracatçıları olarak Metaverse’de ürünlerimizi sergilediklerini ifade eden Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Başkan Zandar, “Pandemi döneminde dünyanın ilk dijital fuarı Shoedex2020’yi gerçekleştirdikten sonra dünyada ilk kez Türk deri ihracatçıları olarak Metaverse’de ürünlerimizi sergiledik. Birliğimiz dijitalleşme faaliyetleri çerçevesinde, Expo Riva Schuh Fuarı milli katılım organizasyonu katılımcısı firmalarımız ürünlerini her sene artırılmış gerçeklik teknolojisiyle EİB metaverse altyapısında sergiliyor. Bu kez de Dünya Ayakkabı Kongresinde firmalarımızın ürünlerini Metaverse ortamında artırılmış gerçeklik teknolojisiyle ziyaretçilere göstereceğiz. Ege İhracatçı Birliği (EİB) Metaverse trend alanında ziyaretçiler ürünlerimizi üç boyutlu 360 derece inceleme şansını yakalayacak” diye konuştu.

"EİB’e özel yazılım yapıldı"

Firmaların ürünlerinin gerçekçi doku ve yansıma ile EİB’e özel geliştirilen bir yazılımla modellenerek üç boyutlu olarak sistemde entegrasyonun sağlanacağını açıklayan Erkan Zandar, “Ege İhracatçı Birliği (EİB) Metaverse trend alanında ziyaretçiler ürünleri 360 derece inceleme ve önceki edisyonlardaki projeden farklı olarak geliştirilen proje ile sisteme entegre bir kiosk ile dijital ortamda seçtikleri ayakkabı ürünlerini bizzat kendi ayağı üzerinde deneme şansına erişecekler. Firma logoları, fiyat aralıkları, ürün kodları, ürünlerin teknik özellikleri ve firma iletişim bilgileri modellenen ortama entegre edilerek ziyaretçilerin katılımcı firmalarımızın dijital stantlarını bulundukları yerden ziyaret etmelerine ve ürünleri incelemelerine olanak sağlayacağız. Üretim ve tasarımda büyük aşama kaydeden sektörümüz yaptığımız çalışmalarla her geçen gün dijitalleşme sürecinde de yeni bir eşik daha atlıyor” dedi.