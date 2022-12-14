Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Doğubayazıt ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda ayakkabı içerisine zulalanmış 522,40 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Doğubayazıt ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda ayakkabı içerisine zulalanmış 522,40 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; ilimizde uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde İran uyruklu R.R. isimli şahıs Doğubayazıt ilçe merkezi girişinde muhafaza altına alındı. Şahsın alınan karara istinaden yapılan üst aramasında ayakkabıları içerisine zulalanmış 2 paket halinde daralı 522,40 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan tutuklandı" denildi.