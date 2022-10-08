Adana’da aralarında apartmanlardan ayakkabı çalan sevgililerinde olduğu 8 hırsız tutuklandı.

Adana’da aralarında apartmanlardan ayakkabı çalan sevgililerinde olduğu 8 hırsız tutuklandı.

Olay, Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki 2 ayrı apartmanda meydana geldi. Emrah Y. ile sevgilisi Derya D., apartmanlara girip, kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çaldı. Derya D., çaldığı ayakkabıları tişörtünün içine gizlerken, Emrah Y. ise poşetlere koydu. Şüpheliler, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Bu anlar ise apartmanların güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerin haberleştirilmesinin ardından 2 şüpheli, bu kez önceki gün gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’ndeki eve girmeye çalışırken, ev sahibine yakalandı. Ev sahibinin bağırması ile gelen mahalleli ise şüphelilere linç girişiminde bulundu. Bu sırada Derya D.’nin sevgilisine kendisini siper ettiği görüldü. Bu anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarla adrese gelen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri gözaltına alıp, emniyete götürdü. Şüpheliler, emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf etti.

Öte yandan, ekipler, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde ev ve iş yerlerinden bisiklet, inşaat malzemesi, kablo ve cep telefonu çaldıkları belirlenen 6 şüpheliyi de adreslerine yapılan baskında yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Derya D. ile Emrah Y.’nin de aralarında olduğu 8 şüpheli tutuklandı.