Batman’da yaşayan 44 yaşındaki ayakkabı tamircisi Fikri Aydın, 32 yıldır icra ettiği mesleğiyle 3 çocuk büyütüp okuttu. İmkansızlıklardan okuyamayan Aydın, 32 yıllık mesleğiyle aralıksız çalışıp evlatları için emek veriyor.

Batman’da yaşayan 44 yaşındaki ayakkabı tamircisi Fikri Aydın, 32 yıldır icra ettiği mesleğiyle 3 çocuk büyütüp okuttu. İmkansızlıklardan okuyamayan Aydın, 32 yıllık mesleğiyle aralıksız çalışıp evlatları için emek veriyor.

Ayakkabı fiyatlarındaki artış nedeniyle insanların ayakkabı tamirciliğine çok yöneldiğine dikkat çeken Aydın, insanların 1990’lı yıllardaki gibi ayakkabı tamirine ilgi gösterdiğini söyledi.

Aydın, “Eskiden bir tabanı insanlar üç dört defa değiştirirlerdi. İşler yoğundu yetiştiremezdik. Ama zamanla spor ayakkabı piyasaya girince işçilik olayı tamamen bitti. Tamir olayı da bayağı düştü. Son zamanlarda tamir olayı yüz değiştirmeye başladı. Farklı bir sisteme girdik. Çivi işleri tamamen bitti şimdi yapıştırıcı, baskı işleri var. İnsanlar tamirden uzak dururdu" dedi.

Gençlerin tamire gelirken utandığını aktaran Aydın, "Ben bunu yaşadım. Ailesine, ’ya ne tamiri, ben nasıl tamir yaptırmaya giderim’ diyorlardı. Ama şimdi öyle değil. Şimdi ben adama diyorum ki, ayakkabın gitmiş olmuyor. Bana diyor ki, ’bir şeyler yap, idare edeceğiz.’ İnsanların işlerini yetiştirememe durumuna geldik” diye konuştu.

“32 yıldır bu mesleği yapıyorum 3 çocuk okuttum”

32 sene önce ayakkabı boyacılığı yaparak mesleğe başladığını ve bu meslekte 3 çocuk büyütüp okuttuğunu kaydeden Aydın, bu mesleği Siirtli ustası İsmet Güney’den öğrendiğini dile getirdi. Aydın, “Kısmet oldu başladık bu işe ve hala devam ediyoruz. İşimizden de memnunuz. Hiçbir zaman acaba daha iyisi olabilir miydi demedik. Biz işimizi seviyoruz sıkıntı yok. Bu meslekte iki kız bir oğlan okuttum. Bir erkek liseye gidiyor. Diğerleri ilkokul ve ortaokula gidiyor. Elimizden geldiğince onlar için iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz yeter ki okusunlar. Mesleğe başlama nedenim o zamanlarda okul okuyamamdır. Maddiyattan dolayı okuyamadık. Kitap, üst baş alamama durumundan bu mesleğe girdik. Şimdiki imkanlar yoktu” şeklinde konuştu.