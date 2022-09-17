Spor ayakkabılarının fiyatlarının artması, ayakkabı tamircilerinin işlerini artırdı.

Spor ayakkabılarının fiyatlarının artması, ayakkabı tamircilerinin işlerini artırdı.

Ayakkabı fiyatlarının artması ile birlikte insanlar ayağındaki ayakkabıları daha özenli kullanmaya ve tamir ettirmeye başladı. Samsunlu ayakkabı tamir ustaları, son yıllara göre tamir işlerinde oldukça artış yaşandığını belirterek, en çok spor ayakkabılarının arka iç kısmının derisini değiştirme işini yaptıklarını söylediler.

“Önceden 3 ay kullanılıp atılan ayakkabılar artık tamir ettiriliyor”

Vatandaşların ayakkabılarını eskiye oranla daha dikkatli kullandığına değinen 50 yıllık ayakkabı tamir ustası Hamit Özsüleyman (63), “İşlerimiz son zamanlarda oldukça iyi. Ayakkabılar pahalı olunca tamir işleri arttı. Önceden atılan ayakkabılar artık tamir ettiriliyor. Aslında olması gereken de buydu ama ancak idrak etmeye başladık. Bazı ayakkabılar 3-5 ay kullanıp atıyorduk, artık tamir ettirip tekrar giyiyoruz. Ayakkabı değerli olunca insanlar da ayakkabılarını bırakmıyorlar. Spor ayakkabılarının genelde arka iç kısımlarında sıkıntı oluyor. Ayakkabılar çok pahalı ama arka kısımdaki işçilikleri ve kullanılan malzemesi çok zayıf. O yüzden en çok boya ve ayakkabılarının arka iç kısmındaki deriyi değiştirme işi yapıyoruz. Ortalama tamir fiyatı 40-50 TL bandında tutuyor. Sıfır spor ayakkabıların fiyatı bin TL’den başlıyor. Şimdi insanlar bin TL’den başlayan fiyata yeni ayakkabı almaktansa mevcut ayakkabısını tamir ettirip giymeyi tercih ediyor” dedi.

Ayakkabı tamir ücretleri, işçilik ve kullanılan malzemeye göre 20 TL’den başlayıp 100 TL’ye kadar çıkabiliyor.