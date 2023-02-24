Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılması amacıyla düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına Elazığlı ayakkabı boyacısı Bayram Bozay da 1 haftalık gelirini bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılması amacıyla düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına Elazığlı ayakkabı boyacısı Bayram Bozay da 1 haftalık gelirini bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan iki depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olarak yaraları sarmaya devam ediyor. "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden sonra başlatılan yardım seferberliğine Elazığlı ayakkabı boyacısının başlattığı kampanya ise takdir topladı. 15 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak evini geçindiren Bayram Bozay, bir haftalık gelirini depremzedelere bağışladı. Bozay’ın bir haftalık gelirini depremzedeler için bağışlama kararını duyan vatandaşlar 10 lira yerine daha fazla para vererek kampanyaya destek oldu. Bir hafta içerisinde 3 bin 500 lira toplayan Bozay, kazandığı parayı AFAD’a giderek deprem bölgesi için bağışlayacak.

"Ayakkabısını boyatanlar daha fazla para verdi"

49 yaşındaki ayakkabı boyacısı Bayram Bozay, "15 yıldır boyacılık yaparak evimi geçindiriyorum. Depremde düzenlenen kampanyaya benim de bir katkım olsun istedim. Bir kampanya başlattım arkadaşlar da yardımcı oldular. Ayakkabısını boyatanlar 10 lira yerine 20 lira verdi kimi 50 veya 100 lira verdi. Yaklaşık 3 bin 500 lira para biriktirdim. Parayı Allah izin verirse banka hesabımdan AFAD’a aktaracağım. Yüreğimiz yanıyor, biz de Elazığ olarak bir deprem yaşadık. Depremin ne olduğunu hepimiz de iyi biliyoruz, kelimeler boğazımızda düğümleniyor. Arkadaşlar duymuşlar kampanya başlattığımı sağ olsunlar gelip ayakkabılarını boyatıp gidiyorlar. Çok güzel bir tepki aldım. Benim elimden bu geliyor. İnşallah daha da faydalı olacağız, olmak zorundayız. Devletimizin yanında olmamız lazım. 10 lira da olsa yardım yapmak lazım. Devletimiz büyüktür inşallah bizlere gerek kalmadan bu işin altından kalkacağına inanıyorum" dedi.