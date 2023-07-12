Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde yaşayan ayakkabı boyacısı Hüseyin Topcuoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Saltukova beldesi Kokaksu Mahallesi’nde yaşayan 58 yaşındaki ayakkabı boyacısı Hüseyin Topcuoğlu Pazar günü kaybolup dün çalılık alanda cesedi bulunmuştu.

Hayatını kaybeden Topcuoğlu için bugün evinin önünde cenaze töreni düzenlendi. Okunan Kur’an-ı Kerim ve duanın ardından cenaze Saltukova Merkez Camiine getirildi. Öğle namazına müteakip İlçe Müftüsü Rıdvan Karataş’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Hüseyin Topcuoğlu gözyaşları arasında defnedildi.

Cenazeye; Topcuoğlu ailesi ile yakınları, Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç, bir önceki dönem Belediye Başkanı Adil Düzlü, MHP Çaycuma İlçe Başkanı Mustafa Kaplan ve vatandaşlar katıldı.