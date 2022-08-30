Son yıllarda ülkemizde ilgi gören sporlar arasında yer alan ayak tenisinde üçer kişiden oluşan 39 takım ve 117 kişi katıldı. Konyaaltı Olbia Meydanı yanında yer alan çimlik alanda gerçekleşen turnuvada sporcular yeteneklerini sergiledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “30 Ağustos Zafer Bayramı Ayak Tenisi Turnuvası’’ Küçükler (9-15 Yaş Arası), Yıldızlar (16-19 Yaş Arası), Gençler (20-39 Yaş Arası), Veteranlar(40 Yaş üstü) kategorilerinde gerçekleşti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Ayak Tenisi Turnuvası düzenledi. Turnuvası’nda 39 takım mücadele etti.

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