Antalya Büyükşehir Belediyesi Ayak Tenisi Takımı Balıkesir’de yapılacak Türkiye Şampiyonasına hazır.

Antalya ve Bölgesel de 1’inci olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Ayak Tenisi Takımı, Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını tamamladı. 22-25 Haziran tarihleri arasında Balıkesir Ayvalık’ta düzenlenecek şampiyonaya katılacak olan takım, başarı elde etmek için mücadele edecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ayak Tenisi Takımı Antrenör Adem Talih ve Kaptan Zafer Koç eşliğinde şampiyona öncesi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Başkan Böcek, sporcuları tebrik ederek, Türkiye Şampiyonası’nda Antalya’yı en iyi şekilde temsil etmek için takıma başarı diledi. Başkan Muhittin Böcek, Ayak Tenisi Takımı’nın Antalya için bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, başarılarının devam etmesi için belediye olarak sporculara her türlü desteği vereceğini belirtti.