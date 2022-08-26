Cumhurbaşkanı Atama Kararnamesi ile Uluborlu Kaymakamlığından Halfeti Kaymakamlığına atanan Kaymakam Zikrullah Erdoğan, görevine başlar başlamaz ayağının tozuyla şehit kabirlerini ve esnafı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Atama Kararnamesi ile Uluborlu Kaymakamlığından Halfeti Kaymakamlığına atanan Kaymakam Zikrullah Erdoğan, görevine başlar başlamaz ayağının tozuyla şehit kabirlerini ve esnafı ziyaret etti.

12 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Uluborlu Kaymakamlığından Halfeti Kaymakamlığına atanan Kaymakamımız Zikrullah Erdoğan, görevine başladı. Görevine başlar başlamaz ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Erdoğan, daha sonra şehit kabirlerini ziyaret etti. Ayağının tozuyla halk arasına karışan kaymakam Erdoğan, vatandaşlardan tam not aldı.

Kaymakam Erdoğan, göreve başladığı Halfeti ilçesiyle ilgili mesajında, “Ülkemizin en güzel ilçelerinden biri olan Halfeti’de göreve başlarken, sizlere hizmet etme fırsatına sahip olmanın onur ve mutluluğu içerisinde tüm Halfetili vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Görevimizi ifa edeceğimiz süre içerisinde, vatandaş odaklı hizmet anlayışı gereği, kamu hizmetlerinin etkin, adil ve tarafsız bir şekilde vatandaşlarımıza en kolay ve hızlı bir şekilde sunulması çabası içerisinde olacağım. Tüm mesai arkadaşlarımla, yerel yöneticilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve ilçe basın mensubu arkadaşlarımız ile bir ekip olarak karşılıklı işbirliği ve koordinasyon anlayışı içerisinde, ilçemizin refah seviyesinin yükseltilmesi ve daha yaşanır bir Halfeti için çalışmaların, önceliğimiz olacağını belirtmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle benden önce görev yapan meslektaşlarım başta olmak üzere, bugüne kadar ilçemize hizmet eden, görevli veya gönüllü herkese teşekkür eder, desteğini benden esirgemeyeceğine inandığım Halfetili hemşerilerime sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler diler, mesai arkadaşlarıma da çalışmalarında başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.

1993 yılında Rize Güneysu’da dünyaya gelen Kaymakam Erdoğan, ilk ve orta öğrenimini Rize’de tamamlayarak 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı yıl, İstanbul Üniversitesi çift anadal programı çerçevesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü tamamladı. Üniversite öğrenimi boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı. Bir yıl süreyle Halk Bankası’nda görev yaptıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından açılan kaymakam adaylığı sınavını kazarak, 2018’de mülki idare amirliği mesleğine başladı. Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde kaymakam vekili olarak görev yaptı. Edirne’de mülkiye müfettişi refakatinde teftiş stajını yerine getirdi. Yurtdışı stajı çerçevesinde İngiltere’nin Sheffield Üniversitesinde dil eğitimi aldı.