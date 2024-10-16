Burdur’un Bucak ilçesinde bahçede çalışırken ayağını çapa makinesine kaptıran şahıs yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Bucak ilçesine bağlı Seydiköy’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçesinde tarlasını çapalayan Hüseyin Ö., ayağını çapa makinesine kaptırarak yaralandı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulans ile Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hüseyin Ö.’nün bacağında kırık olduğu öğrenildi.