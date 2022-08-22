Bilecik’te ayağından ameliyat olan Muhtar Sebahat Gölcük, işlerin aksamaması için evini muhtarlık binasına taşıdı. Burada yatıp kalkan muhtar, hizmete durmadan devam ediyor.

Bilecik’te ayağından ameliyat olan Muhtar Sebahat Gölcük, işlerin aksamaması için evini muhtarlık binasına taşıdı. Burada yatıp kalkan muhtar, hizmete durmadan devam ediyor.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Muhtarı Sebahat Gölcük geçtiğimiz günlerde sol bacağından Eskişehir’de özel bir hastanede menüsküs ameliyatı oldu. Bir süre hastanede yatan Gölcük, doktorların ameliyat sonrası kesin istirahat etmesi uyarısı ile taburcu edildi. Gölcük, Gölpazarı’na döner dönmez evini muhtarlık ofisine taşıyarak çalışmaya başladı.

"Canımın bir önemi yok, önemli olan hizmet"

"Muhtarlık emek demek hizmet demek" ifadelerine yer veren İstiklal Mahallesi Muhtarı Sebahat Gölcük, "Rahatsızlığından dolayı bacağından ameliyat olan muhtar, evini Muhtarlık binasına taşıdım. Doktorların ameliyat sonrası kesin istirahat edip yaraların iyileşmesi beklemelisin uyarılarına uymayıp çalışmaya devam ediyorum. Muhtarlık emek demek hizmet demek diyerek, hizmet etmeyi seviyorum. Canımın bir önemi yok" dedi.