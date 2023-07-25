Tekirdağ’da yuvasında ayağına ip dolanan leylek yavrusu kurtarıldı.
Tekirdağ Kapaklı’da leyleğin kaldığı yuvada ayağına ip dolandığını fark eden muhtarın ihbarıyla leylek yavrusu kurtarıldı. Tekirdağ Kapaklı Pınarca Mahallesi’nde elektrik direğindeki leylek yuvasında ayağına ip dolanmış leylek yavrusunu gören Pınarca Mahalle Muhtarı Taner Diril, olayı Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ekiplerine haber verdi.
Bir süre uçtuktan sonra yuvasına geri döndü
Kısa sürede leylek yuvasının olduğu bölgeye gelen TREDAŞ ekipleri, leylek yavrusunun ayağındaki ipi çözdü. Özgürlüğün kavuşan leylek bir süre uçtuktan sonra yuvasına geri döndü.