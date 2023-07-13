Iğdır merkez Evci köyünde elektrik direğindeki yuvasında ayağına ip dolanan leylek kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Iğdır merkez Evci köyünde vatandaşlar elektrik direğinin tepesinde yuvası olan leyleğin ayağına ip dolandığını fark etti. Vatandaşlar leyleğin kendi çabası ile kurtulamadığını görünce hemen elektrik dağıtım şirketine haber verdi. Köye giden ekipler direğe uzatılan vinç yardımı ile leyleği bulunduğu yerden ve iplerden kurtardı. Doğa koruma ekibi tarafından teslim alınan leyleğin bakım ve beslenmesi yapıldıktan sonra tekrar aynı köye bırakılacağı öğrenildi.