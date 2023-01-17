DENİZLİ(İHA) – Denizli’de yürüyen merdivene ayağı sıkışan kedi, güvenlik görevlileri ve belediyenin teknik ekibi tarafından kurtarıldı. Vatandaşlar ise kedinin kurtarılma anını meraklı gözlerle izledi.

DENİZLİ(İHA) – Denizli’de yürüyen merdivene ayağı sıkışan kedi, güvenlik görevlileri ve belediyenin teknik ekibi tarafından kurtarıldı. Vatandaşlar ise kedinin kurtarılma anını meraklı gözlerle izledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Otogarında bir kedi, vatandaşları takip ederek yürüyen merdivene çıktı. Yürüyen merdivenin sonuna gelen kedi bir anda bacağını basamakların sonundaki panele sıkıştırdı. Kedinin çığlıklarını duyan güvenlik görevlileri ile vatandaşlar kedinin yanına koştu ve yürüyen merdivenin elektriğini keserek durdurdu.

Vatandaşlar görevlilerin kurtarma çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. Bacağı yürüyen merdivenin basamağına sıkışan talihsiz kedi, sessiz bir şekilde kurtarılmayı bekledi. Belediyenin teknik ekibi yürüyen merdiveni hafif bir şekilde tersine çalıştırarak kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Merdivenden kurtulan kedi hızla merdivenlerden inerek kaçtı.