Merada oyun oynarken sol arka ayağı kırılan bir yaşındaki dana, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hayvan hastanesinde ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Sivas’ta merkeze bağlı Karabalçık köyünde yaşayan Yılmaz Bora’nın bir yaşındaki danası, diğer hayvanlarla oyun oynadıkları esnada sol arka ayağını kırdı. Durumu fark eden hayvan sahibi Bora, danayı alarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirdi. Operasyon odasına alınan dananın röntgen filmi çekildi. Sol arka ayağında kırık tespit edilen dana ameliyata alınarak ayağına plak takıldı. Daha sonra sahibine teslim edilen dananın, yanlış bakım sonrası plağında gevşeme oldu. Tekrardan ameliyata alınarak platini takılan dana, ayağının bandaja alınmasıyla sahibine teslim edildi.

“Merada oynarken kırılmış”

Hayvan sahibi Yılmaz Bora, dananın ayağının merada oynarken kırıldığını ifade ederek, “Kırığını sardırmaya geldim. Plak taktılar. Şuan iyi. 15 gün geçti kontrole getirdim. Birbirlerini kovalarken ben yanlarında değildim ama ayağa kırılmıştı. Merada oynarken kırılmış sanırım” diye konuştu.

“Böyle durumlarda hayvanlar hastaneye getirilmeli”

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Ana Bilim Dalı’nda görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Tunahan Sancak, “Röntgen çektik röntgende de kırığı net şekilde gördük bu nedenle de ameliyata almamız gerekti. Ameliyat esnasında plak uygulamamız gerektiğine karar verdik. Operasyon bittikten sonra ayağını bandaja aldık ve hastamızı o şekilde taburcu ettik. Şu an vidaların gevşemesiyle alakalı bir komplikasyon şekillenmiş onunla ilgili bir revizyon ameliyatı yapılacak ve sonra tekrar bandaja alınacak ve hasta sahibine teslim edilecek. Bu tarz durumlarda çiftçilerimizin kendileri müdahale etmesi bazen çok daha farklı problemlerin çıkmasına sebep olabilir. Bu nedenle böylesi durumlarda hayvanlar hastaneye getirilmeli” dedi.