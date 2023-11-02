Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 1,5 saatlik bir ameliyatın ardından çürüyen ve kopma noktasına gelen sahipsiz köpeğin ayağını ampute etti.

Geçitli köyünden duyarlı bir hayvan sever tarafından Hakkari Belediyesi Veteriner Kliniğine getirilen sahipsiz köpek için veteriner ekipleri harekete geçti. Burada yapılan radyolojik görüntüleme ve inspeksiyon muayenesinde muhtemelen araç çarpması sonucu sağ ön ayağında tam kırık ve kırığın eski olması hesabıyla ayağın kopma noktasına geldiği tespit edildi. Aynı zamanda kangrenleşme söz konusu olduğundan teknik personel ampütasyon ameliyatına karar verildi. 1,5 saat süren ameliyatın ardından başarılı bir ampütasyon operasyon ile can dost kurtarıldı. Veteriner kliniğinde gözlem altına alınan can dostun iyileşmesi ile birlikte doğal yaşam alanına geri bırakılacağı belirtildi.