Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından arazide ipe ayağı bağlanmış olarak bulunan atmaca kuşu kurtarılarak özgürlüğüne kavuşturuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından arazide ipe ayağı bağlanmış olarak bulunan atmaca kuşu kurtarılarak özgürlüğüne kavuşturuldu.

Kilis Merkeze bağlı Arpakesmez Köyünde Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü av koruma ve kontrol ekipleri tarafından arazi taramasında iple ayağı bağlanmış şekilde bir adet atmaca kuşu bulundu. . Atmaca kuşu bulunduğu yerden kurtarılıp doğaya salındı.