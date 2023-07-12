Şehitkamil Belediye Spor Kulübü’nün satranç branşındaki ay-yıldızlı sporcuları Dila Baloğlu, Beren Kalyoncu ve Kutay Sakmak, uluslararası turnuvada zorlu rakiplerle zirve mücadelesi veriyor. Şampiyonların yeni hedefi unvanlı sporcu olabilmek.

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü’nün Milli Takım sporcuları, 7-15 Temmuz 2023 tarihlerinde Sırbistan’ın Paracin kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Satranç Festivali’nde hamle yapıyor. Satranç tahtası üzerinde Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarına uzanan hamleler yapan ay-yıldızlı sporcular Dila Baloğlu, Beren Kalyoncu ve Kutay Sakmak, önce daha yüksek bir ELO hedefi, ardından unvanlı bir sporcu olmak için mücadele ediyor.

Yıldızlarla dolu bir kadroya sahibiz

Sporcularının satranç branşında elde ettikleri başarılarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olduklarını belirtti. Başkan Fadıloğlu, “Uluslararası Satranç Festivali’nde hamle yapan ay-yıldızlı sporcularımıza başarılar diliyorum. Sürekli Satranç Eğitim Merkezimizde gerçekleştirilen çalışmalar ve ‘Hamleni Yap’ projesi çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin meyvelerini çok şükür topluyoruz. Özellikle küçükler ve gençler yaş gruplarında, yıldızlarla dolu bir kadroya sahibiz. Sporcularımız, elde ettikleri Dünya, Avrupa, Türkiye şampiyonlukları ve derecelerinin ardından şimdide unvanlı sporcu olabilmek için hamle yapıyorlar. Şu anda sporcumuz Dila Baloğlu, bu hedefe çok yakın. İnşallah diğer sporcularımız da bu potaya en yakın zamanda girecekler. Ben tüm sporcularımıza yürekten başarılar diliyor, onların gelişiminde ve elde ettikleri başarılarda emeği geçen herkesi kutluyorum” diye konuştu.