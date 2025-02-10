Kepez Belediyesi’nin, Güneş Mahallesi’nde, Ay Deresi’nin çevresinde gerçekleştirdiği 6 bin 333 metrekarelik park ve çevre düzenlemesi, 11 Şubat Salı günü saat 11.00’de düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Antalya’nın Kepez Belediyesi’nin ıslah çalışmalarıyla sel felaketi riskini ortadan kaldırdığı Ay Deresi’nin çevresini, yemyeşil sosyal donatı alanıyla güzelleştirdi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün 2024 yılı Şubat ayındaki sel felaketinden dolayı öncelikli projeler arasına aldığı Ay Deresi’nde, ilk etapta su tahliye kanalı inşa edildi. Islah çalışmalarının ardından derenin iki yakasında modern sosyal donatı alanları oluşturuldu. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ay Deresi’nin iki yakasında örnek bir park ve çevre düzenlemesi çalışması gerçekleştirdi. Mevcut ağaçlar korunarak, etrafı doğal taşlarla örüldü ve vatandaşlar için oturma alanları oluşturuldu. Parkta, sosyal bir deney olarak, kırılma ve yanmaya karşı dayanıklı betondan yapılmış piknik masaları ve banklar kullanıldı. Ayrıca, zihinsel ve sosyal aktiviteleri teşvik etmek amacıyla piknik masalarına satranç ve 9 taş oyunları yerleştirildi. Engelli bireyler için özel tasarlanmış piknik masaları ve banklar da alana dahil edildi. Toplam 6 bin 333 metrekarelik alanda yapılan peyzaj düzenlemesiyle mahalleye yemyeşil bir kimlik kazandırıldı. Alan, çim ve bitkisel peyzaj çalışmalarıyla renklendirilirken, demir ağacı, taflan, rulya, zeytin ve oya ağacı gibi 15 farklı bitki çeşidi dikildi. Çocukların fiziksel gelişimini desteklemek amacıyla kum havuzu ve oyun alanları oluşturuldu.

Ay Deresi Parkı ve çevre düzenlemesi, 11 Şubat Salı günü saat 11.00’de düzenlenecek törenle semt sakinlerinin hizmetine açılacak.