Kepez Belediyesinin, Ay Deresi’nin Güneş Mahallesi bölümünde yaptığı drenaj hattı çalışması, Antalya’ya turuncu kod uyarısının yapıldığı günlerde görevini başarıyla yerine getirdi. Bölge, 12 Şubat sel felaketinde sular altında kalmıştı.

Kepez Belediyesi, yoğun yağışlarda yaşanabilecek su taşkını riskini önlemek amacıyla ilçenin dört bir yanında yağmur suyu drenaj hattı, mazgal, kanal temizliği ve dere ıslah çalışmaları yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün destek verdiği bu çalışmaların meyvesi de, yoğun yağışlarda alınmaya başlandı.

Altyapı çalışmalarının yapıldığı bölgelerde, yollarda su birikintisinin azaldığı, yağmur sularının ise taşkına neden olmadan drenaj kanalları ve derelerden tahliye olduğu görüldü. Özellikle ilçenin doğu yakasındaki yağmur sularını Düden Çayı’na taşıyan Ay Deresi’nin, Güneş Mahallesi bölümünde yapılan ıslah çalışması da yoğun yağışlarda geçer not aldı. Kepez ilçesinde 12 Şubat’ta yaşanan sel felaketi, en çok bu bölgede maddi hasara neden olmuştu. 6051 ile 6053 sokaklar arasında kalan yer, Ay Deresi yatağının başladığı yer olarak biliniyor. Bu noktada, dere yatağının olmaması, yoğun yağışlarda su taşkınlarına neden oluyordu.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz göreve geldikten sonra yağmur suyu probleminin çözümü amacıyla bölge için Ay Deresi Islahı Projesi hazırlandı. Geçtiğimiz Ağustos ayında yapımına başlanılan proje, yoğun yağışlar başlamadan tamamlandı. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle Ay Deresi’nin kapalı olan yatağını açtı. Burada uzunluğu 225 metre, genişliği 4 metre olan üzeri açık kanal inşa edildi. Bu kanal, Ay Deresi’nin açık dere yatağı ile birleştirildi.

Ay deresi ıslah edildi

Drenaj kanalı ile sokaklar arasında bağlantı hatları oluşturuldu. Kanalın istinat duvarı için 2 bin 500 metrekare alanda taş kaplama gerçekleştirildi. Kanal zemininde 70 metreküp beton kullanıldı. Kanalın çevresi, panel çit uygulamasıyla güvenli hale getirildi. Derenin üzerine ise yaya ulaşımı için iki adet ahşap köprü yerleştirildi.

Kanalın çevresinde ise 6 bin 381 m2 yeşil alan düzenlemesi yapıldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün, Antalya için turuncu ve sarı kod uyarısı yaptığı bu günlerde, Ay Deresi’nde yapılan kanal, yoğun yağış sınavını başarılı bir şekilde geçti. Doğru ve yerinde bir yatırım olan kanal, yoğun yağışlarda suyu tahliye etme görevini başarıyla yerine getiriyor. Kepez Belediyesi’nden yapılan açıklamada 12 Şubat’ta sular altında kalan Ay Deresi’nin çevresindeki sokaklarda şimdi su birikintisinin yok denecek kadar azaldığı bildirildi.