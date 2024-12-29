Kepez Belediyesi, geçtiğimiz Ağustos ayında Güneş Mahallesi’nde başlattığı Ay Deresi Islahı Projesi’nin yapımını tamamladı. Bölge, drenaj kanalı, yeşil alan ve yol yapımıyla modern bir kent dokusuna kavuşturuldu.

Kepez Belediyesi, Güneş Mahallesi’nde sağlıksız bir kent görüntüsünün olduğu Ay Deresi’ni ve çevresini imar planındaki kullanımına uygun şekilde dönüştürdü. Geçtiğimiz Ağustos ayında Güneş Mahallesi’nde başlatılan Ay Deresi Islahı Projesi’nin yapımı tamamladı. Kepez ilçesinde 12 Şubat tarihinde yaşanan sel felaketinde en çok etkilenen Ay Deresi’nin başlangıç bölümü olarak kabul edilen ve aşırı yağışlarda su taşkınının yaşandığı 6051 ile 6053 sokaklar arasında kalan yaklaşık 9 bin 450 metrekarelik arazide çalışma yapıldı.

Dere yatağı kanal ile birleştirildi

Bölge, Düden Çayı’na dökülen Ay Deresi Havzası’nın başladığı yer olarak biliniyor. Bu noktada dere yatağının olmaması ise yoğun yağışlarda su taşkınına neden oluyordu. Bu kapsamda dere yatağının çevresindeki imar planında yeşil alan ve yol olan araziye yapılan 16 gecekondu yapısı yıkılarak, kaldırıldı. Daha sonra Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle Ay Deresi’nin kapalı olan yatağını açarak burada uzunluğu 225 metre, genişliği 4 metre olan kanal inşa edilerek dere yatağı birleştirildi.

Bölgeye 6 bin 381 metrekare yeşil alan kazandırıldı

Drenaj kanalı ile sokaklar arasında bağlantı hatları oluşturulurken, istinat duvarı için 2 bin 500 metrekare alanda taş kaplama gerçekleştirildi. Kanal zemininde 70 metreküp beton kullanılarak kanalın çevresi, panel çit uygulamasıyla güvenli hale getirildi. Derenin üzerine yaya ulaşımı için iki adet ahşap köprü de yerleştirilirken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise kanalının çevresini imar planındaki kullanımına uygun şekilde yeşillendirdi. Düzenleme ile bölgeye 6 bin 381 m2 yeşil alan kazandırıldı. Yeşil alan düzenlemesi çerçevesinde kanalın her iki yanında 1000 m2 alanı kapsayan 450 m uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde yürüyüş yolu yapıldı. Yeşil alana oturma mobilyaları ile çocuk oyun parkı yerleştirilirken, bölgeyi güzelleştiren parka, hazır çim de serildi.

Resmi açılış önümüzdeki günlerde yapılacak

Güneş Mahallesi Ay Deresi’ni ve çevresindeki çarpık kent dokusunu, drenaj kanalı, yeşil alan ve yol yapımıyla baştan sona değiştirdiklerini ve örnek bir kentsel değişim çalışması yaptıklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, “Dere ıslahı ve çevresini yeşillendirme çalışmamızla, vatandaşlarımızın su taşkınlarının önlenmesi, atıl arazideki görsel kirliliğin kaldırılması taleplerini karşıladık. İmar planındaki yeşil alanları ve yolları yaparak ve dere yatağını açarak, bölgeyi sağlıklı, güvenli bir çağdaş kent yaşamıyla buluşturduk. Güneş Mahallesi sakinleri, yeni yıla yepyeni bir yaşam alanıyla giriyor. Toz, toprak ve çamur içerisindeki bir araziyi, yemyeşil bir yaşam adasına dönüştürdük” dedi. Kocagöz, dere ıslah projesinin resmi açılış törenini ise önümüzdeki günlerde yapacaklarını sözlerine ekledi.