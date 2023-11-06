AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Develi Belediyespor, ligin 5. haftasında deplasmanda oynadığı maçta TÜRŞAD’a 3-1 mağlup oldu. Mavi beyazlılar ligdeki dördüncü mağlubiyetini aldı.
Salon: Bitlis Adilcevaz
Hakemler: Burhan İlhan, Furkan Salduz
TÜRŞAD: Muhammet Kaya, Lecat, Fatih Eren Uğur, Graciano, Shekerdzhiev, İbrahim Emet (Alperay Demirciler, Selim Demir, Enafibo, Hamdi Erkan)
Develi Belediyespor: Romero, Muhammet Ertuğrul, Abreu, Yasin Aydın, Kemal Kayhan, Calvo (Metin Durmuş, Enis Ali Ay, Abdullah Çam, Rıfat Kantarcı)
Setler:
16-25 (Develi Belediyespor lehine)
25-17 (TÜRŞAD lehine)
25-22 (TÜRŞAD lehine)
25-16 (TÜRŞAD lehine)
Süre: 105 dakika (22, 26, 29, 28)