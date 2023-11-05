AXA Sigorta Efeler Ligi 5. haftasında Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı konuk ettiği Develi Belediyesi’ni 3-1 yendi.
Hakemler: Burhan İlhan, Furkan Salduz
TÜRŞAD: Plamen Shekerdzhıev, Selim Demir, İbrahim Emet, Muhammed Avcı, Ogbai Cansin Enaboifo, Kaan Bilbül, Hamdi Erkan, Ceraldo Filho Da Silva, Çağlar Rahmi Aksoy, Eren Fatih Uğur, Muhammed Kaya, Burhan Zorluer
Uğur Okur: "Girdiğimiz pozisyonları atamıyor olmamız, dönen topların gol olması gerçekten öz güvenimizi kırdı"
Develi Belediyesi: Mustafa Susam, Enis Ali Aray, Kemal Kayhan, Rolando Cepeda Abreu, Abdullah Çam, Muhammet Eruğrul, Rikardo Calvo Marzano, Onur İrteni, İnovel Romero Valdes, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Yasim Aydın, Ege Can Avcıl
Setler: 16-25, 25-17, 25-22, 25-16