Efeler Ligi’nin 6. haftasında Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD), konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor’a 3-0 yenildi.
Efeler Ligi’nin 6. haftasında Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD), konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor’a 3-0 yenildi.
Salon: Adilcevaz Bitlis
Hakemler: İlhan Burhan, Sema Kayıkçı
TÜRŞAD: İzzet Alp Akkuş, Vefa Yılmaz, Ümit Demir (L), Çağan Baturay Serciler, Bardia Saadat, Cüneyt Dağcı, Görken Sertel, Nevzat Mert Güneş, Marko Vukasinoviç, çağlar rahmi Aksoy, Hakan Polat, Metehan Ahmet Tetik, Alp Ali Çayır (L), Matheuz Mika
Bursa Büyükşehir Belediye Spor: Halil Dolaşık, Berat Emre Fırat, Erenhan Can, Caner Ergül (L), Fatih Cihan, Murilo Radke, Gökhan Gökgöz, Uğur Güneş, Emre Batur, Halit Kurtuluş, Metin Toy, Berk Dilmenler, Burak Çevik (L), Dmitrii Bahov
Setler: 24-26, 23-25, 10-25
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