Efeler Ligi’nin 6. haftasında Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD), konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor’a 3-0 yenildi.

Efeler Ligi’nin 6. haftasında Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD), konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor’a 3-0 yenildi.

Hizan’da çelenk sunma töreni Hizan’da çelenk sunma töreni

Salon: Adilcevaz Bitlis

Hakemler: İlhan Burhan, Sema Kayıkçı

TÜRŞAD: İzzet Alp Akkuş, Vefa Yılmaz, Ümit Demir (L), Çağan Baturay Serciler, Bardia Saadat, Cüneyt Dağcı, Görken Sertel, Nevzat Mert Güneş, Marko Vukasinoviç, çağlar rahmi Aksoy, Hakan Polat, Metehan Ahmet Tetik, Alp Ali Çayır (L), Matheuz Mika

Bursa Büyükşehir Belediye Spor: Halil Dolaşık, Berat Emre Fırat, Erenhan Can, Caner Ergül (L), Fatih Cihan, Murilo Radke, Gökhan Gökgöz, Uğur Güneş, Emre Batur, Halit Kurtuluş, Metin Toy, Berk Dilmenler, Burak Çevik (L), Dmitrii Bahov

Setler: 24-26, 23-25, 10-25