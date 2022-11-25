Şenol Güneş: "Brezilya gibi bir oyun istiyorum"

Şenol Güneş: "Brezilya gibi bir oyun istiyorum"

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 10. hafta ilk maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

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