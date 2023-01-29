AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Türşad’ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 25-21, 26-24, 25-18’lik setlerle 3-0 kazandı ve ligdeki 12. galibiyetini aldı.

AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Türşad’ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 25-21, 26-24, 25-18’lik setlerle 3-0 kazandı ve ligdeki 12. galibiyetini aldı.

Salon: Burhan Felek

Fenerbahçe HDI Sigorta: Kaan Gürbüz, Mirsaeid Marouflakrani, Hasan Yeşilbudak (L), Alexandre Ferreira, Vahit Emre Savaş, İzzet Ünver, Arda Bostan, Yacine Louati, Hasan Sıkar, Burak Mert (L), Pavle Peric, Ahmet Tümer, Nikola Meljanac

Antrenör: Daniel Castellani

Türşad: Alp İzzet Akkuş, Vefa Yılmaz, Ümit Demir (L), Baturay Çağan Serçiler, Bardia Saadat, Cüneyt Dağcı, Görkem Sertel, Nevzat Mert Güneş, Marko Vukasınovıc, Hakan Polat, Ali Alp Çayır (L), Mateusz Mika

Antrenör: Mustafa Çayır

Setler: 25-21, 26-24, 25-18

TFF 2. Lig: Çorum FK: 4 - Nazilli Belediyespor: 2 TFF 2. Lig: Çorum FK: 4 - Nazilli Belediyespor: 2

Süre: 86 dakika (32, 31, 23)