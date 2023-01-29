AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Türşad’ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 25-21, 26-24, 25-18’lik setlerle 3-0 kazandı ve ligdeki 12. galibiyetini aldı.

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