AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta Bursa Büyükşehir Belediye Spor’u konuk etti. Sarı-lacivertliler 25-20, 25-23, 18-25, 25-23’lik setlerle maçı 3-1 kazandı ve ligdeki 10. galibiyetini aldı.

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