AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta Bursa Büyükşehir Belediye Spor’u konuk etti. Sarı-lacivertliler 25-20, 25-23, 18-25, 25-23’lik setlerle maçı 3-1 kazandı ve ligdeki 10. galibiyetini aldı.
AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta maçında Fenerbahçe HDI Sigorta Bursa Büyükşehir Belediye Spor’u konuk etti. Sarı-lacivertliler 25-20, 25-23, 18-25, 25-23’lik setlerle maçı 3-1 kazandı ve ligdeki 10. galibiyetini aldı.
Salon: Burhan Felek
Fenerbahçe HDI Sigorta: Kaan Gürbüz, Mırsaeıd Marouflakrani, Hasan Yeşilbudak (L), Vahit Emre Savaş, İzzet Ünver, Halil İbrahim Kurt, Arda Bostan, Yacine Louati, Hasan Sıkar, Burak Mert (L), Pavle Peric, Ahmet Tümer, Nikola Meljanac
Bursa Büyükşehir Belediye Spor: Halil Dolaşık, Emre Berat Fırat, Erenhan Can, Caner Ergül, Fatih Cihan, Murilo Radke, Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Halit Kurtuluş, Matin Toy, Berk Dilmenler, Burak Çevik, Dmıtrıı Bahov, Voukeng Mbativou Christian Arthur
Setler: 25-20, 25-23, 18-25, 25-23
Süre: 109 dakika (21, 26, 25, 37)
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