Bunlar da ilginizi çekebilir

AXA Sigorta Efeler Ligi 25. hafta karşılaşmasında Develi Belediyespor, evinde oynadığı maçta Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ’yi 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.