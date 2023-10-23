AXA Sigorta Efeler Ligi 2. haftasında Develi Belediyespor, evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti. Kayseri Develi Murat Kocatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Develi Belediyespor 3-2 kazandı. Mavi beyazlılar ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Salon: Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu

Hakemler: Yasin Okumuş, Gürhan Gül

Develi Belediyespor: Muhammet Ertuğrul, Calvo, Romero, Kemal Kayhan, Abreu, Yasin Aydın (Metin Durmuş, Burak Çevik, Enis Ali Ay, Abdullah Cam, Egecan Avcıl)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: İsa Karatekin, Erden Rıfat Çevikel, Kovac, Cüneyt Dağcı, Barbast, Mert Nevzat Güneş (Murat Karakaya, Fatih Yörümez, Turgut Lelik, Berkun Eber Üstündağ, İsmail Koçak, Yusuf Eken)

Setler:

Melikgazi Kayseri’de 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı Melikgazi Kayseri’de 4 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı

36-34 (Develi Belediyespor lehine)

18-25 (Hatay Büyükşehir Belediyespor lehine)

28-30 (Hatay Büyükşehir Belediyespor lehine)

25-18 (Develi Belediyespor lehine)

15-11 (Develi Belediyespor lehine)

Süre:

175 dakika (55, 25, 47, 27, 21)