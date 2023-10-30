AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 4. haftasında Develi Belediyespor, evinde Spor Toto’ya 3-1 mağlup oldu. Mavi beyazlılar ligdeki üçüncü mağlubiyetini aldı.
Salon: Develi Murat Kocatürk
Hakemler: Yavuz Akdemir, Bektaş Kalander
Develi Belediyespor: Yasin Aydın, Muhammed Ertuğrul, Calvo, Romero, Kemal Kayhan, Abreu (Mustafa Susam, Enis Ali Ay, Abdullah Cam, Onur İrteni, Rıfat Kantarcı, Egecan Avcıl, Metin Durmuş, Burak Çevik, )
Spor Toto: Selçuk Keskin, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Batuhan Avcı, Petric, Mustafa Koç, (Yiğit Savaş Kaplan, Berezhko, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Doğan Karakoç, Ali Candan, Mustafa Cengiz, Murat Tokgöz, Ümit Demir)
Setler:
21-25 (Spor Toto lehine)
25-23 (Develi Belediyespor lehine)
28-30 (Spor Toto lehine)
24-26 (Spor Toto lehine)
Süre:
143 (26, 34, 45, 38)