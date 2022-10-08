Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 3. haftasında Cizre Belediyespor, sahasında Bursa’ya 3-1 yenildi.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 3. haftasında Cizre Belediyespor, sahasında Bursa’ya 3-1 yenildi.
AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 3. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Rams Global Cizre Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.
Salon: Şırnak
Hakemler: Burhan İlhan, Tolgahan Dinçer
Cizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov (Semih Çelik, Hilmi Şahin, Andaç Kapan, Taha Erden, Ömer Furkan Dur)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Emre Batur, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, Halit Kurtuluş, Radke, Bahov (Caner Ergül, Berk Dilmenler, Emre Berat Fırat, Halil Dolaşık, Fatih Cihan)
Setler: 25-16, 22-25, 23-25, 23-25
Süre: 114 dakika (22, 26, 36, 30)
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