Sait Karafırtınalar: “Duran toptan gol yiyerek iki puan kaybettik”

Sait Karafırtınalar: “Duran toptan gol yiyerek iki puan kaybettik”

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 3. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Rams Global Cizre Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

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