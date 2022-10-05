Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi’nin ikinci haftasında konuk ettiği Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 mağlup etti.

Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi’nin ikinci haftasında konuk ettiği Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 mağlup etti.

Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Salon: Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Necmi Avcı

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Burutay Subaşı, Efe Mandıracı, Bertuğ Özdeş, James Mcdonnell (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Enes Atlı, Enis Ali Ay, Gökçen Yüksel)

Tokat Belediye Plevne: Ahmetcan Büyükgöz, Atakan Topal, Kaan Bülbül, Berkun Üstündağ, Berkay Yavuz, Rıfat Mehmet Kantarcıoğlu (Ali İhsan Heper, Eren Kanlı, Mustafa Cervatoğlu, Hasan Balcıoğlu)

Setler: 25-15, 25-19, 25-10

Süre: 62 dakika (20, 22, 20)