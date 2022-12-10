AXA Sigorta Efeler Ligi 12. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İzmir’de konuk ettiği Spor Toto’yu 3-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.
AXA Sigorta Efeler Ligi 12. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İzmir’de konuk ettiği Spor Toto’yu 3-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu, Mustafa Cengiz
Arkas Spor: Bertuğ Öndeş, Burutay Subaşı, Hoag, McDonnell, Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Perez, Enes Atlı, Mustafa Cengiz)
Spor Toto: Sercan Yüksel Bidak, Muhammet Kaya, Kuklinski, Dautefendic, Vucicevic, Ali Deniz Yılmaz (Abdulsamet Yalçın, Batuhan Avcı, Doğan Karakoç, Azizcan Ataoğlan)
Setler: 25-20, 25-19, 25-20
Süre: 78 dakika (25, 26, 28)
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