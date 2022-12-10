AXA Sigorta Efeler Ligi 12. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İzmir’de konuk ettiği Spor Toto’yu 3-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Altınordu, 3 puan için maça çıkacak

Altınordu, 3 puan için maça çıkacak

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