AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta maçında Arkas Spor, İzmir’de konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.
AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta maçında Arkas Spor, İzmir’de konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.
Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi 4. haftasında evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti. Arkas, üst üste 4. galibiyetini elde etti.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, James McDonnell (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Enis Ali Ay, Perez, Enes Atlı, Bertuğ Öndeş)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Boğaçhan Zambak, Bucko, Fatih Eren Uğur, Miskevich, Cafer Kirkit, Furkan Aydın (Zeka Çağatay Kır, Batuhan Yurdagül, Berkan Bozan, Burhan Zorluer, Ahmet Emre Çetinkaya)
Setler: 25-19, 27-25, 25-20
Süre: 81 dakika (24’, 31’, 26’)
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