Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi 4. haftasında evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 mağlup etti. Arkas, üst üste 4. galibiyetini elde etti.

AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta maçında Arkas Spor, İzmir’de konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

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