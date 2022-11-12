Recep Uçar: "Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum"

Recep Uçar: "Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum"

AXA Sigorta Efeler Ligi 8. hafta mücadelesinde Arkas Spor, İzmir’de konuk ettiği Cizre Belediyespor’u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın setleri 25-15, 25-20 ve 25-17 sonuçlandı.

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