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AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta maçında Arkas Spor, sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta’ya 26-28, 20-25, 25-20, 19-25’lik setlerle 3-1 mağlup oldu.

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